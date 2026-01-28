Україна

Криворізький клуб презентував другого новачка під час зимової перерви.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Ассаном Секом.

Угода з 22-річним сенегальцем розрахована на два з половиною роки. У складі криворіжців він виступатиме під 14 номером.

Попереднім клубом футболіста був фінський КТП, який він залишив у грудні минулого року, ставши вільним агентом.

Минулого року Сек провів 30 матчів, у яких забив сім голів та віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що Кривбас припинив співпрацю з Хосе Флоресом.