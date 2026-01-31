Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Ліверпуль прийматиме Ньюкасл Юнайтед.

Поєдинок відбудеться в суботу, 31 січня, на стадіоні Енфілд у Ліверпулі, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 1.99, тоді як потенційний успіх Ньюкасл Юнайтед оцінюється показником 3.52. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.96.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 3,5", представлений показником 3.39.

Коефіцієнтом 1.98 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Юго Екітіке.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Результативна нічия". На нього можна поставити з показником 4.65.

Слідкуйте за матчем Ліверпуль — Ньюкасл Юнайтед на Football.ua.