Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Ліверпуль — Ньюкасл Юнайтед, Getty Images
31 січня 2026, 09:27
У рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Ліверпуль прийматиме Ньюкасл Юнайтед.
Поєдинок відбудеться в суботу, 31 січня, на стадіоні Енфілд у Ліверпулі, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 1.99, тоді як потенційний успіх Ньюкасл Юнайтед оцінюється показником 3.52. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.96.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 3,5", представлений показником 3.39.
Коефіцієнтом 1.98 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Юго Екітіке.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Результативна нічия". На нього можна поставити з показником 4.65.
