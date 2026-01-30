Україна

Захисник провів понад 40 матчів в УПЛ та виступав у єврокубках.

Олександрія офіційно оголосила про припинення співпраці з Микитою Шевченком. Контракт гравця основного складу було розірвано достроково за взаємною згодою сторін.

Шевченко приєднався до команди у 2023 році та дебютував 4 березня в домашньому матчі проти Дніпра-1, який завершився нічиєю 2:2. За час виступів у складі містян він провів 42 поєдинки в Українській Прем’єр-лізі, зіграв один матч у Кубку України та двічі виходив на поле в Лізі конференцій УЄФА.

Клуб подякував футболісту за професіоналізм і внесок у результати команди та побажав успіхів у подальшій кар’єрі.

Раніше клуб попрощався з Уханем після півтора року співпраці.