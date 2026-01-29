Україна

Почати стабільно відзначатись в УПЛ так і не вийшло.

Український нападник Андрій Кулаков розпочав свої виступи в складі Олександрії взимку 2023 року трансфером на правах вільного агента з донецького Шахтаря.

За цей час 26-річний виконавець провів 71 матч, проте відзначився всього двома голами та трьома гольовими передачами, серед яких 17 поєдинків (778 хвилин) та один асист у поточній кампанії.

А вже цієї зими клуб та гравець ухвалили рішення про завершення відносин за взаємною згодою сторін.

Нагадаємо, що раніше Кулаков також виступав за Маріуполь та турецький Тузласпор.