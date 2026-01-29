Україна

Кіпрський клуб розірвав контракт із 29-річним півзахисником за взаємною згодою сторін після короткого та малоефективного періоду в команді.

Кіпрський Аріс оголосив про дострокове завершення співпраці з українським півзахисником Віктором Коваленком. Контракт було розірвано за взаємною згодою, після чого футболіст отримав статус вільного агента.

Коваленко приєднався до Арісу наприкінці вересня 2025 року, але не зміг закріпитися в складі. За цей час він зіграв лише шість матчів без результативних дій, а у 2026 році взагалі не потрапляв до заявки команди.

Протягом кар’єри 29-річний хавбек виступав за Шахтар, Аталанту, Емполі та Спецію. Найуспішнішим для нього став період у донецькому клубі, де він провів 199 матчів, забив 32 голи та віддав 12 асистів.

У складі збірної України Коваленко зіграв 33 поєдинки та відзначився однією результативною передачею. Востаннє його викликали до національної команди під час кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року.