Україна

Захисник київського Динамо може змінити клубну прописку вже цієї зими.

Навколо 23-річного лівого захисника Динамо Костянтина Вівчаренка розгортається справжня трансферна сага. Видання GazzettaGr повідомляє щодо інтересу з боку афінського Панатінаїкоса. Зелені предметно розглядають кандидатуру українця для підсилення лінії оборони.

Грецький клуб не планує повноцінний трансфер одразу, а націлений на оренду гравця до кінця поточного сезону. При цьому Панатінаїкос хоче включити в угоду опцію права викупу контракту влітку.

Втім, переїзд до Греції — не єдиний варіант продовження кар'єри для вихованця одеського футболу. Як повідомляють джерела, за ситуацією з Вівчаренком уважно стежать клуби з інших солідних ліг: Бельгія (Ліга Жюпіле); Нідерланди (Ередивізі); США (MLS).

Костянтин у цьому сезоні, відіграв за киян 13 ігор у всіх турнірах, та відзначився 3 асистами. Контракт з Динамо розрахований до літа 2028 року.