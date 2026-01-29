Україна

Захисник залишив клуб за взаємною згодою сторін після виступів в УПЛ та єврокубках.

Олександрія офіційно припинила співпрацю з українським захисником Іллею Уханем. Контракт із гравцем було розірвано за взаємною згодою сторін, про що повідомила пресслужба клубу.

Ухань дебютував за основну команду 30 жовтня 2024 року в матчі Кубка України проти ФК ЮКСА, який завершився поразкою Олександрії. У Прем’єр-лізі оборонець провів чотири поєдинки, а також зіграв один матч у Лізі конференцій УЄФА.

Клуб подякував футболісту за внесок у команду та побажав успіхів у подальшій кар’єрі.

