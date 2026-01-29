Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 25 січня, розпочавшись о 14:30.

Сьогодні, 29 січня, луганська Зоря проведе свій п’ятий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Віктора Скрипника буде друга команда австрійського Рапіда. Матч розпочнеться о 14:00.

Онлайн трансляція матчу Зоря — Рапід II Відень:

За підсумками першої частини сезону УПЛ Зоря посіла восьму сходинку.