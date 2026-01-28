Україна

Перше інтерв'ю новачка команди УПЛ.

Півзахисник Кирило Ковалець прокоментував свій перехід до Епіцентру, де він виступатиме під керівництвом Сергія Нагорняка.

"Ну, по-перше, хочу сказати, що я дуже радий, що приєднався до родини Епіцентру. Варіант виник після спілкування з Миколайовичем (Сергієм Нагорняком – прим.). Він запитав про моє бажання. Я сказав, що мені дуже цікава ця пропозиція і, в принципі, довго не обговорювали. Я сказав одразу, що згоден. І вже знаходжуся в команді.

Я звик до навантажень, до тренувального процесу. Адаптація пройшла дуже добре. Ніби я в команді вже знаходжусь не один рік, тому за це дякую хлопцям. В принципі, все добре. Я задоволений.

Шостий номер? Мій батько грав завжди під шостим номером і після того, як він завершив кар’єру, я у всіх своїх командах також грав під шостим номером. Він мені подобається. Хочу допомогти команді своїми якостями, своєю грою. Досягати високих результатів, перемог. Ну і так само хочу, щоб вся наша команда також приносила користь один одному і ми грали дуже добре та перемагали для наших вболівальників.

Головна сила Епіцентру? Те, що я побачив одразу, це, в першу чергу, класний колектив. Для мене, я вважаю, найголовніше в футболі, коли є колектив. Може щось не виходити, але коли команда б’ється один за одного, то 100% буде результат. Тому я думаю, що сила в колективі", — наводить слова Ковальця прес-служба клубу.

Після 16 турів Епіцентр набрав 14 очок і посідає 14 місце у турнірній таблиці УПЛ.