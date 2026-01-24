Україна

Олег Шандрук поділився враженнями від гри команди у першій частині сезону.

Головний тренер Вереса Олег Шандрук підбив підсумки першої половини сезону, а також розповів про цілі та плани комади перед другою частиною кампанії в УПЛ.

"Наразі ми одинадцяті. Завдання перед командою — щонайменше потрапити до десятки. Тому, звичайно, поки ми цю задачу не виконуємо. Але у нас ще половина чемпіонату попереду. Відповідно, ми хочемо покращити якість гри, своє турнірне становище. Ще раз хочу наголосити на тому, я постійно про це кажу, що команда змінилася влітку дуже сильно. Для якісної реалізації цих змін потрібен час. Ми зараз цей час ефективно використовуємо, на мою думку, і можемо обіцяти вболівальникам, що у весняній частині сезону команда буде виглядати ефективніше.

Нам потрібно покращувати гру в атаці, у фазі атаки, більше створювати, більше забивати голів. Ми зараз працюємо над цим, наполегливо працюємо. Гравці розуміють, що потрібно покращити. І, звичайно, стандарти. Стандарти і в обороні, і в атаці. Це ті речі, де ми можемо спрогресувати, де команда за рахунок стандартів може мати хороші дивіденди і здобувати очки.

Щодо атмосфери всередині колективу — тут все чудово. Те, що я бачу зі сторони — гравці гарно комунікують, підтримують один одного, вимагають один від одного максимальної самовіддачі в межах тих стандартів, які запроваджені в команді. Тому я задоволений атмосферою. Сподіваюся, що ми зможемо її тільки поліпшувати і в сезон хлопці зайдуть з хорошим настроєм. Принагідно, хочу запросити наших палких вболівальників на домашню гру з Полтавою. Емоції — гарантовані", — наводить слова Шандрука прес-служба клубу.

Після 15 ігор Верес набрав 18 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ.