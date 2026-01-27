Україна

21-річний хавбек став третім зимовим новачком рівненського клубу.

Рівненський Верес офіційно оголосив про підписання бразильського півзахисника Фабрісіо Яна.

21-річний футболіст приєднався до "червоно-чорних" у статусі вільного агента та підписав контракт терміном на три роки з можливістю автоматичного продовження ще на один сезон. Таким чином, Фабрісіо Ян став третім зимовим новачком клубу.

Фабрісіо Ян Пейшоту народився 10 лютого 2004 року в місті Масейо, штат Алагоас. Його зріст становить 185 сантиметрів, вага — 75 кілограмів. Основне ігрове амплуа — плеймейкер. Футболіст є вихованцем академії Фламенгу.

У 2023 році Аль-Джазіра з Обʼєднаних Арабських Еміратів придбала Фабрісіо Яна у Фламенгу за 800 тисяч євро. Після цього бразилець ще півтора сезони виступав за інший клуб із ОАЕ — Хаур-Факкан.