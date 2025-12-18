Інше

Нові змагання U-15 охоплять усі асоціації-члени організації та стартують з 2026 року.

ФІФА оголосила про створення нової серії міжнародних турнірів для юнаків і дівчат до 15 років, які проходитимуть у форматі футбольних фестивалів. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Ради ФІФА в Досі.

Як повідомляє пресслужба організації, до участі в цих змаганнях допускатимуться всі 211 асоціацій-членів ФІФА. Це означає, що можливість виступати на турнірах отримають і представники Росії, оскільки Російський футбольний союз не був виключений з ФІФА, а лише відсторонений від участі в міжнародних матчах після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Перший турнір у межах нової серії серед юнаків запланований на 2026 рік, тоді як змагання серед дівчат мають стартувати у 2027-му.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно, коментуючи ініціативу, наголосив, що створення таких турнірів є прикладом реінвестицій організації у розвиток футболу та важливим кроком у прагненні дати кожній дитині шанс проявити свій талант на міжнародному рівні.