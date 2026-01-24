Україна

Вінгер Шахтаря може отримати громадянство України та зіграти проти Швеції у плейоф ЧС-2026.

Вінгер Шахтаря Педріньйо найближчим часом може стати доступним для виклику до національної збірної України. Як повідомляє джерело, 27-річним бразильцем зацікавився тренерський штаб збірної під керівництвом Сергія Реброва.

У разі успішного оформлення всіх документів Педріньйо зможе взяти участь у матчі 1/2 фіналу плейоф кваліфікації до ЧС-2026 проти Швеції 26 березня. При цьому в активі гравця 14 матчів за збірну Бразилії U-23.

Педріньйо перейшов до Шахтаря у 2021 році з Бенфіки за 18 мільйонів євро. За команду він провів 18 матчів, забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі, після чого покинув Україну через російське вторгнення. Після оренди в Атлетіко Мінейро у 2022–2024 роках він повернувся до Шахтаря та підписав новий контракт до 2029 року.

Цього сезону Педріньйо зіграв 25 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 6 голів і 9 асистів.

Зазначимо, що раніше синьо-жовті натуралізували трьох бразильців: Едмара, Марлоса та Жуніора Мораеса.

Збірна України у листопаді фінішувала другою у кваліфікації ЧС-2026 і потрапила до плейоф. У півфіналі 26 березня команда Реброва зустрінеться зі Швецією, а у разі перемоги зіграє з переможцем пари Польща — Албанія.

Якщо Україна пройде плейоф, на чемпіонаті світу 2026 року її суперниками у групі F стануть Нідерланди, Туніс та Японія. Турнір відбудеться з 11 червня по 19 липня у США, Мексиці та Канаді.