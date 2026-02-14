Італія

Для "россонері" це другий найкращий старт у Серії А в епоху нарахування трьох очок.

Мілан у матчі 25 туру італійської Серії А здобув перемогу над Пізою (2:1).

Завдяки цій перемозі Мілан набрав 53 очки після 24 стартових матчів у чемпіонаті, що є другим найкращим стартом для "россонері" в епоху нарахування трьох очок за перемогу.

Востаннє подібний старт був у сезоні-1995/96, коли після 24 матчів Мілан набрав ті ж 53 очки.

На даний момент найкращим стартом Мілана є сезон-2003/04, коли "россонері" набрали 61 очко за 24 матчі.

Після 24 матчів Мілан посідає друге місце у Серії А, відстаючи від Інтера на п'ять балів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Піза — Мілан.