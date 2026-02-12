Україна

Наставник черкаської команди поділився своїми думками після спарингу з "гірниками".

Головний тренер черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі на зборах проти Шахтаря (1:0).

"Шахтар, зрозуміло, що це гранд українського футболу і ми налаштовувались на серйозну гру. Добре, що в нас є такі спаринги на зборах тому, що тільки в таких матчах ми можемо перевірити свою силу. Я вважаю, що команда зіграла хороший матч.

В першому таймі Шахтар набагато більше володів мʼячем, але жодного удару, крім штрафного, не пробив по воротах. Наша команда дуже організовано зіграла, у другому таймі додали швидкості – забили гол, мали декілька моментів, які могли реалізовувати.

Команда зіграла дисципліновано. Помилки були, і будуть, бо кожні команди, футболісти помиляються. Але сьогодні на полі була команда, і дуже важливо, щоб проти такого суперника вона була. Якщо кожен футболіст буде грати індивідуально, важко буде сподіватись на позитивний результат. Дякую команді.

Контрольні матчі і матчі чемпіонату – різні. Я б не був категоричним, що цей результат показує справді силу чи наскільки ми підготовлені до чемпіонату. Але все, що ми планували на зборах, ми виконали. І тільки офіційні матчі покажуть, наскільки якісно ми підготувались до чемпіонату", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ підписав вінгера з Візели.