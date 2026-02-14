Іспанія

Керманичу не сподобалось ставлення футболістів.

Каталонська Барселона в першому півфінальному матчі Кубка Іспанії зазнала нищівної поразки на полі мадридського Атлетіко.

Атлетіко — Барселона 4:0 Відео голів та огляд матчу Кубку Іспанії

Іспанські ЗМІ після гри дізнались новини з розташування "блаугранас", де на наступний ранок панувала пригнічена атмосфера.

Головний тренер Барси Ганс-Дітер Флік повідомив своїй команді, що на його думку "вони грали без душі, без жаги до боротьби, без інтенсивності та без бажання перемогти".

Також німецький фахівець вважає, що гравці Барселони "показали образ, негідний команди, яка хоче вигравати титули в цьому сезоні".

Нагадаємо, що безпосередньо після матчу тренер каталонців скаржився й на рішення арбітрів.