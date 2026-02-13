Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 13 лютого, розпочавшись о 12:00.

Сьогодні, 13 лютого, СК Полтава проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту другої половини сезону в УПЛ.

Суперником для команди Ігора Тимченка буде чернівецька Буковина з Першої ліги. Матч розпочнеться о 12:00.

Онлайн трансляція матчу Буковина — СК Полтава:

За підсумками першої частини сезону СК Полтава займає останне місце в УПЛ, а Буковина лідирує у Першій лізі.