Сума трансферу становила вісім мільйонів євро.

Леверкузенський Баєр на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Црвени Звезди Алексою Дам'яновичем.

Деталі угоди з 17-річним сербом, який приєднається до німецької команди наступного літа, не розголошуються, але зазначається, що контракт є довгостроковим.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала п'ять мільйонів євро, а ще три мільйони євро прописані у якості бонусів.

Нинішнього сезону Дам'янович провів сім матчів без результативних дій за 172 хвилини. Також він провів шість матчів за юнацьку збірну Сербії, забивши один гол.

Після 20 турів Баєр набрав 36 очок і посідає шосте місце у Бундеслізі.