Футболіст пропустить найближчі матчі "сорок" та збірної Бразилії.

Ключовий півзахисник Ньюкасла Бруно Гімараес не зможе допомогти своїй команді в найближчих матчах через травму. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, у 28-річного бразильця серйозна травма стегна, через що він пропустить щонайменше два місяці.

Також зазначається, що футболіст незабаром вирушить до Бразилії, де проходитиме відновлення під наглядом лікаря збірної Родріго Ласмара.

Таким чином, Бруно пропустить не лише матчі "сорок" в АПЛ, а й поєдинки плей-оф Ліги чемпіонів проти Карабаху. Також він не зіграє за збірну у товариських матчах проти Франції та Хорватії у березні.

Нинішнього сезону Гімарайєс провів 35 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав сім гольових передач.

Після 26 турів Ньюкасл набрав 36 очок і посідає десяте місце в АПЛ. Свій найближчий матч "сороки" проведуть проти Астон Вілли – гра відбудеться сьогодні, 14 лютого, о 19:45.