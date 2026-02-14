Англія

Хорват очолив "шпор".

Лондонський Тоттенгем призначив Ігора Тудора на посаду головного тренера команди. Про це повідомляє офіційний сайт «шпор».

Зазначається, що контракт з хорватським фахівцем підписано до 30 червня 2026 року без прописаної можливості подальшої пролонгації.

Останнім місцем роботи Тудора був туринський Ювентус, звідки його було звільнено наприкінці жовтня минулого року.

Зараз Тоттенгем посідає 16 місце в турнірній таблиці англійської Премʼєр-ліги, знаходячись лише у пʼяти очках від зони вильоту.