Англія

Вінгер Брентфорда може стати однією з цілей літнього трансферного вікна.

Лівий вінгер Брентфорда Кевін Шаде привернув увагу одразу кількох провідних клубів АПЛ та Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, представники топ-команд Англії та Італії уважно моніторять виступи 24-річного футболіста напередодні літнього трансферного вікна. Йдеться про потенційний трансфер уже після завершення поточного сезону.

Контракт Шаде з Брентфордом діє до 30 червня 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 35 мільйонів євро. У сезоні-2025/26 він провів 26 матчів, у яких забив шість м’ячів і віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, у липні 2023 року Брентфорд викупив Шаде у Фрайбурга за 25 мільйонів євро. Тепер англійський клуб може отримати вигідні пропозиції за одного зі своїх ключових атакувальних виконавців.

Раніше повідомлялося, що варіант із підписанням Кевін Шаде розглядав лондонський Тоттенгем.