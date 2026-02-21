СУБОТА, 21 ЛЮТОГО, 22:00 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОМАС БРАМАЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Сіті підходить до гри у відмінній формі: чотири перемоги та одна нічия в останніх п’яти матчах у всіх турнірах. На власному полі команда виглядає майже бездоганно — лише одна поразка в 13 домашніх матчах АПЛ. Атака працює як годинник (54 голи за сезон), а оборона залишається однією з найнадійніших у лізі. Водночас є великі кадрові питання: під сумнівом участь Ерлінга Голанда, а також Жеремі Доку, тоді як Йошко Гвардіол і Матео Ковачич точно пропустять зустріч.

Підопічні Гвардіоли також отримали додатковий психологічний імпульс — головні суперники в боротьбі за титул з Північного Лондона сенсаційно втратили очки, а у Сіті ще й матч у запасі. Попереду ще й очна зустріч із Арсеналом, тож нинішній відрізок, без перебільшення, може стати визначальним у чемпіонській гонці.

Ньюкасл Юнайтед прибуває до Манчестера у статусі небезпечного, але дуже нестабільного опонента. Команда Едді Гау займає лише десяту сходинку, але здатна приємно дивувати — нещодавно “сороки” розгромили Карабах у Лізі чемпіонів з рахунком 6:1, забивши чотири м’ячі вже за перші пів години. Водночас у чемпіонаті результати значно скромніші — лише дві перемоги в останніх п’яти матчах.

Головна проблема Ньюкасла — нестабільність і слабка гра на виїзді: лише три перемоги в 13 гостьових поєдинках. До того ж серйозною втратою стала травма Бруно Гімараеса, який вибув приблизно на два місяці. Втім, навіть без нього середня лінія з Тоналі та Віллоком здатна нав’язати боротьбу, а повернення Свена Ботмана може підсилити оборону.

Очікується напружений та динамічний матч, у якому Манчестер Сіті виглядає фаворитом завдяки формі, домашньому фактору та більш збалансованій грі. Проте Ньюкасл вже доводив, що здатен створювати проблеми грандам, тож інтрига зберігатиметься до фінального свистка — особливо якщо гості зуміють реалізувати свої моменти на контратаках.