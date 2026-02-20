Україна

Бах приєднався до луганського клубу після вдалого виступу на зимових зборах у Туреччині.

Луганська Зоря офіційно оголосила про підписання 19-річного півзахисника Саллії Баха зі збірної Сьєрра-Леоне. Гравець приєднався до команди після перегляду на тренувальному зборі в Туреччині, де переконав тренерський штаб на чолі з Віктором Скрипником у своїй готовності до гри на високому рівні.

Попереднім клубом Бах був румунський Петролул 95, за який він провів 13 матчів та забив 15 голів.

У складі збірної Сьєрра-Леоне Бах вже провів 5 матчів, а раніше виступав за команду U-20, де зіграв 5 поєдинків і забив 1 гол.

За інформацією Transfermarkt, Бах перейшов у Зорю на правах вільного агента, а контракт із клубом розрахований до 30 червня 2028 року.

На зимову перерву луганська команда посідає 8-е місце в УПЛ з 23 очками. Перший офіційний матч у 2026 році Зоря проведе 23 лютого проти Кудрівки у 17-му турі чемпіонату України.