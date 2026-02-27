Іспанія

Головний тренер каталонців розповів про важливість ігрового стилю та ДНК клубу в інтерв'ю клубному телебаченню.

Керманич Барселони Ганс-Дітер Флік поділився думками про свою роботу в каталонському клубі.

"У Барселоні важливий не лише результат, а й те, як ми граємо та перемагаємо. Наприклад, минулого сезону після вильоту від Інтера ми були розчаровані, але водночас пишалися грою команди. Гадаю, саме таку гру хочуть бачити всі. Для мене важливо продовжувати цей шлях. Тут усе аналізується та викликає дискусії, адже люди живуть Барселоною.

У нас молода й талановита команда, але без стовідсоткової самовіддачі на тренуваннях ми не будемо конкурентними. Я хочу бачити колектив, який ніколи не опускає руки — це частина ДНК клубу", — сказав Флік.

Наразі Барселона лідирує в Ла Лізі, випереджаючи Реал на одне очко. У суботу, 28 лютого, "синьо-гранатові" прийматимуть Вільярреал.