Колишній нападник "матрацників" Дієго Коста пригадав емоційний момент у кар'єрі, коли він був близький до відходу з мадридського клубу.

Ексфутболіст мадридського Атлетіко Дієго Коста розповів, як збирався покинути клуб ще до того, як став зіркою.

"У 2012 році Дієго Сімеоне сказав, що не розраховує на мене. Я відповів, що хочу регулярно грати, тому маю піти. Тоді ми грали в Суперкубку УЄФА проти Челсі, залишалася остання заміна. Я розминався і готувався вийти на поле, але Сімеоне випустив Емре замість Фалькао.

Мені хотілося вбити тренера. Я зателефонував агенту Жорже Мендешу і сказав, що він мусить знайти мені новий клуб, інакше я вб’ю Сімеоне. Це був останній день трансферного вікна. Якби воно було відкрите трохи довше, я б пішов", — поділився 37-річний форвард в інтерв'ю Маріо Суаресу.

Нагадаємо, Дієго Коста таки залишився в Атлетіко, але у 2014 році перебрався до Челсі, звідки повернувся до мадридців через чотири роки.

