Рома Довбика зіграє проти Болоньї, Ліон Яремчука зустрінеться з Сельтою

27 лютого 2026 року о 14:00 за київським часом відбулось жеребкування: 1/8 фіналу, чвертьфіналів та півфіналів Ліги чемпіонів сезону-2025/2026.

Участь у процедурі взяли 16 команд — вісім найкращих клубів лігової стадії та вісім переможців стикового раунду. Топ-8 основної стадії отримали статус сіяних в 1/8 фіналу. Команди формуються в пари відповідно до місць у таблиці лігової фази: 1–2, 3–4, 5–6, 7–8.

Під час жеребкування визначались їхні позиції в турнірній сітці, після чого став зрозумілим повний шлях до фіналу. Клуб, вказаний нижче в парі, проводитиме матч-відповідь удома.

Результати Жеребкування:

Ференцварош — Брага

Панатінаїкос — Реал Бетіс

Генк — Фрайбург

Сельта — Ліон

Штутгарт — Порту

Ноттінгем Форест - Мідтьюлланн

Болонья — Рома

Лілль — Астон Вілла

Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 12 березня, поєдинки-відповіді — на 19 березня. Чвертьфінали відбудуться 9 і 16 квітня, півфінали — 30 квітня та 7 травня. Фінал турніру пройде 20 травня на стадіоні Бешикташ у Стамбулі.

Розклад матчів 1/8 фіналу стане відомий одразу після церемонії жеребкування.