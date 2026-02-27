Getty Images
27 лютого 2026, 14:20
27 лютого 2026 року о 14:00 за київським часом відбулось жеребкування: 1/8 фіналу, чвертьфіналів та півфіналів Ліги чемпіонів сезону-2025/2026.
Участь у процедурі взяли 16 команд — вісім найкращих клубів лігової стадії та вісім переможців стикового раунду. Топ-8 основної стадії отримали статус сіяних в 1/8 фіналу. Команди формуються в пари відповідно до місць у таблиці лігової фази: 1–2, 3–4, 5–6, 7–8.
Під час жеребкування визначались їхні позиції в турнірній сітці, після чого став зрозумілим повний шлях до фіналу. Клуб, вказаний нижче в парі, проводитиме матч-відповідь удома.
Результати Жеребкування:
Ференцварош — Брага
Панатінаїкос — Реал Бетіс
Генк — Фрайбург
Сельта — Ліон
Штутгарт — Порту
Ноттінгем Форест - Мідтьюлланн
Болонья — Рома
Лілль — Астон Вілла
Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 12 березня, поєдинки-відповіді — на 19 березня. Чвертьфінали відбудуться 9 і 16 квітня, півфінали — 30 квітня та 7 травня. Фінал турніру пройде 20 травня на стадіоні Бешикташ у Стамбулі.
Розклад матчів 1/8 фіналу стане відомий одразу після церемонії жеребкування.