Ліга конференцій

Гірники зіграють проти Леха.

27 лютого о 15:00 за київським часом у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

До цієї стадії напряму вийшли вісім найкращих команд основного раунду, ще вісім учасників визначилися за підсумками поєдинків 1/16 фіналу. Під час церемонії також буде сформовано подальшу сітку турніру до фіналу.

Серед учасників 1/8 фіналу — донецький Шахтар, який посів шосте місце в основному етапі змагань. Суперником гірників став польський Лех Познань.

Матчі 1/8 фіналу заплановані на 12 та 19 березня.