Ліга чемпіонів

На нас чекає повторення фіналу Клубного чемпіонату світу.

Головний тренер лондонського Челсі Ліам Росеньйор висловився щодо результату жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де «сині» зіграють з ПСЖ.

"ПСЖ — чудова команда. Я маю досвід гри проти них у Франції (зі Страсбуром — прим.). Я завжди захоплювався ними. Луїс Енріке зробив неймовірну роботу.

Це ті ігри, заради яких живеш, заради яких приходиш у футбол. На нас чекає чудовий матч. Але до цього ми маємо ще три гри, на яких мені потрібно зосередитися», – сказав Росеньйор.

Матчі 1/8 фіналу пройдуть 10-11 та 17-18 березня.