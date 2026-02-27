Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловився про жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій за підсумками якої «гірники» зіграють проти познанського Леха.

Водночас, про нашого польського суперника теж маю сказати компліменти. Дуже гідна команда. Логістичне та організаційне питання гратимуть на їхню користь, адже обидва матчі відбуватимуться на стадіонах у Польщі.

Ми розглядаємо варіант прийняти суперника у домашній грі на полі Гезтепе в Ізмірі. Ближче до матчу визначимося, яке рішення буде ухвалено. На нас чекають два дуже тяжкі протистояння», — заявив Туран.



Номінально домашній матч Шахтаря проти Леха заплановано на 19 березня.

«Щодо нашого суперника, який нам не дістався. Я дуже добре знаю Самсунспор. Організована команда із чіткою системою гри. Потенційна зустріч із ним могла стати дуже складною.