Ліга чемпіонів

Португалець застерігає каталонську команду.

Спортивний директор каталонської Барселони Деку висловився про зустріч з англійським Ньюкаслом у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

«На цьому рівні важко говорити про успіх. Це складне жеребкування для нас.

Ми не обираємо собі суперників, як вже казали, і ніхто не робить жодних прогнозів. Ми поважаємо жереб. Ми могли б отримати в суперники дві інші команди, це було б важко.

Ньюкасл — складний суперник з непростим стадіоном.

Проти ПСЖ ми також провели дуже хороший матч, результат якого вирішили дрібниці. Матч-відповідь у Барселоні – це перевага, але стадіон Ньюкасла дуже складний.

Ми могли б зіграти проти Атлетіко у чвертьфіналі, але ми ще маємо Кубок Іспанії та матч Ла Ліги проти них. Не знаю, чи було колись стільки зустрічей», – сказав Деку.

Барселона та Ньюкасл зіграють між собою 10-го та 18-го березня.