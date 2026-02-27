Ліга чемпіонів

Хороший шанс для "матрацників" вийти у 1/4 фіналу ЛЧ.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне поділився думками щодо майбутнього протистояння з лондонським Тоттенгемом у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

“Тоттенгем у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів? Я думаю про Реал Ов'єдо. Буде час поговорити про Тоттенгем, який є сильним суперником, важливим клубом у світовому футболі. Але ми поговоримо про них більше, коли настане час

Мені неважливо з ким грати. Головне пройти в наступний раунд турніру", — сказав Сімеоне.

Атлетіко та Тоттенгем зіграють 10-го та 18-го березня.