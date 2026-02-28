Туреччина

Мерт Хакан Яндаш і Метехан Балтаджі виявилися причетними до великого скандалу.

Двом гравцям топових команд турецької Суперліги загрожують величезні тюремні терміни через ставки на матчі. Про це повідомляє Sabah.

За інформацією джерела, йдеться про півзахисника і капітана Фенербахче Мерта Хакана Яндаша та захисника Галатасарая Метехана Балтаджі.

За даними слідства, Балтаджі робив ставки на матчі Галатасарая проти Різеспора та Гезтепе у березні та квітні 2021 року віповідно. При цьому гравець не входив до основного складу команди на цих матчах, але був у заявці і міг вийти на поле. Він робив ставки як звичайний користувач, не повідомивши букмекерам, що є професійним футболістом.

Зазначається, що гравцю Фенербахче загрожує до 17 років в'язниці, тоді як футболісту Галатасарая – до 13 років.

Також додамо, що у минулому році голова Турецької футбольної федерації оголосив про усунення 149 арбітрів через участь у ставках. Пізніше стало відомо, що у здійсненні ставок також підозрюються понад тисяча гравців.