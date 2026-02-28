Мерт Хакан Яндаш і Метехан Балтаджі виявилися причетними до великого скандалу.
Мерт Хакан Яндаш, Getty Images
28 лютого 2026, 15:47
Двом гравцям топових команд турецької Суперліги загрожують величезні тюремні терміни через ставки на матчі. Про це повідомляє Sabah.
За інформацією джерела, йдеться про півзахисника і капітана Фенербахче Мерта Хакана Яндаша та захисника Галатасарая Метехана Балтаджі.
За даними слідства, Балтаджі робив ставки на матчі Галатасарая проти Різеспора та Гезтепе у березні та квітні 2021 року віповідно. При цьому гравець не входив до основного складу команди на цих матчах, але був у заявці і міг вийти на поле. Він робив ставки як звичайний користувач, не повідомивши букмекерам, що є професійним футболістом.
Зазначається, що гравцю Фенербахче загрожує до 17 років в'язниці, тоді як футболісту Галатасарая – до 13 років.
Також додамо, що у минулому році голова Турецької футбольної федерації оголосив про усунення 149 арбітрів через участь у ставках. Пізніше стало відомо, що у здійсненні ставок також підозрюються понад тисяча гравців.