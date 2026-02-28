Україна

Захисник Шахтаря прокоментував перемогу над Вересом.

Донецький Шахтар напередодні на власному полі обіграв рівненський Верес у поєдинку вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Шахтар — Верес 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "гірників" Валерій Бондар прокоментував виступ власної команди.

"Навіть не уявляв, що матч так завершиться. Сьогодні було багато повідомлень щодо того, що заб’ю гол. Не дуже часто так трапляється, коли саме в день народження граєш. Дуже радий, що команда перемогла, здобула три бали та рухається далі у своєму напрямі.

У якийсь момент я подумав, що під час кутового варто зміститись на іншу позицію, тож змінив її. Якщо не помиляюсь, у тому епізоді добре зіграв Траоре, і, гадаю, мені більше пощастило. Утім, якби не влучив у ворота, був би взагалі сором. Я багато разів казав, що, коли хлопці забивають у порожні ворота, їм щастить. Сьогодні пощастило мені, і завдяки Богу забив цей м’яч та допоміг команді перемогти.

Не вдавалось забити на початку першого та другого таймів, хоча моментів було достатньо. У принципі, ми доходили до третьої зони, але там, напевно, ухвалювали не найкращі рішення. Потрібно робити висновки, дивитись відео й бути гострішими в атаці, шукати варіанти й так розхитувати оборону суперника, щоб матч не завершувався з рахунком 1:0.

Ліга конференцій? Якщо чесно, гадав, що потрапимо на Самсунспор, адже ми вилетіли від Панатінаїкоса й мали б грати із Самсунспором, тому думав, що, можливо, зараз доля зведе нас із ними. Утім, як бачите, напевно, у Бога свої плани. Лех так Лех – гратимемо два матчі в Польщі", — заявив український виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар гостюватиме в Олександрії.