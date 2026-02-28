Англія

Бразилець вийшов із лави запасних і зрівняв рахунок після голу Маєнди.

Бразильський форвард Еванілсон вийшов із лави запасних і допоміг Борнмут продовжити безпрограшну серію в Прем'єр-ліга до восьми матчів. "Вишні" зіграли внічию 1:1 із Сандерленд на стадіоні Віталіті.

Гості відкрили рахунок на 18-й хвилині: Еліезер Маєнда добив м’яч із близької відстані після того, як воротар Джордже Петрович парирував потужний удар Хабіб Діарра прямо на іспанця.

Після перерви наставник господарів Андоні Іраола випустив Еванілсона замість Девід Брукс, прагнучи додати гостроти в атаці. І цей хід спрацював: на 63-й хвилині бразилець замкнув подачу Маркус Таверньє та зрівняв рахунок.

Гол перевіряли за допомогою VAR через можливу гру рукою, однак повтори підтвердили, що Еванілсон зіграв плечем — взяття воріт було зараховано.

Сандерленд міг вирвати перемогу на 81-й хвилині, коли Діарра відправив м’яч у сітку, однак святкування перервала фіксація офсайду.

У підсумку нічия залишила Борнмут на восьмому місці та зберегла європейські амбіції команди, тоді як Сандерленд піднявся на 11-ту позицію, перервавши серію з трьох поразок.

Борнмут — Сандерленд 1:1

Голи: Еванілсон, 64 - Маєнда, 18

Борнмут: Петрович — Хіменес, Гілл, Сенесі, Трюффер — Адамс (Крісті, 62), Скотт — Вітор, Брукс (Еванілсон, 46), Таверньє (Адлі, 81) — Крупі (Унал, 81)

Сандерленд: Руфс — Гертрейда, Баллард, Альдерете, Г'юм — Діарра, Джака (Ангуло, 76), Садікі — Тальбі (Траоре, 69), Маєнда (Іcідор, 90), Ле Фе

Попередження: Адамс, Тот, Крісті, Скотт — Садікі, Руфс