Легенда Баварії виступає за реформу у німецькому футболі.

Легенда мюнхенської Баварії Філіпп Лам висловився про вихованців клубів німецької Бундесліги. Його слова наводить Bild.

«Хлопчики теж мають грати, талант розвивається за умов конкуренції. Тому відкритість має стати обов'язковою умовою. Я хотів би, щоб кожен клуб Бундесліги встановлював цільові показники за ігровим часом для молодих вихованців академії.

Професійний склад не повинен перевищувати 23 гравці, і щонайменше 3 місця мають бути зарезервовані для вихованців власної академії. Це дасть кожному відчуття затребуваності.

Це також збільшить відповідальність спортивного керівництва. Це означає, що вони мають ухвалювати прозорі рішення. Щороку слід перевіряти трьох гравців, щоб побачити, чи зможуть вони зробити свій внесок в успіх. Якщо ніхто цього не зробить, молодіжні академії є безглуздими», – заявив Лам.

Зазначимо, що Філіпп Лам є вихованцем Баварії, але заграти у складі мюнхенців зумів лише після оренди у Штутгарті.