Нідерланди. Новина

Тренер заступився за свого підопічного.

Головний тренер роттердамського Феєнорду висловився про зіркового новачка команди Рахіма Стерлінга. Його слова наводить ESPN.

«Потрібно трохи розуміти контекст: звідки він прийшов, чого він досяг у минулому. Рахім кілька місяців не тренувався з жодною командою.

Я розумію, що від гравця на топ-рівні багато чого чекають, але якщо ви критикуєте його за те, як він грав протягом півгодини в першому матчі після шестимісячної перерви, то ви дійсно нічого не розумієте», – сказав ван Персі.

Стерлінг приєднався до Феєнорда 12 лютого. Він дебютував за нову команду у матчі проти Телстара (2:1), відігравши 29 хвилин.