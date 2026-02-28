Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та житомирське Полісся.
Ігор Краснопір, фото ФК Полісся Житомир
28 лютого 2026, 12:05
Черкаський ЛНЗ та житомирське Полісся зіграють на черкаському Центральному центральний матч вісімнадцятого туру української Прем'єр-ліги.
Віталій Пономарьов, після перемоги над кам'янець-подільським Епіцентром (2:0), використав із перших хвилин Нонікашвілі в зоні під нападниками.
Руслан Ротань, на тлі перемоги над ковалівським Колосом (2:0), залучив до стартового складу Краснічі в центрі оборони, тоді як Краснопір гратиме в атаці.
ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Дідик — Рябов, Пастух — Нонікашвілі, Кузик — Твердохліб, Ассінор.
Запасні: Самойленко, Ледвій, Дайко, Якубу, Драмбаєв, Путря, Танковський, Лепський, Беннетт, Кравчук, Микитишин, Авуду.
Полісся: Волинець — Михайліченко, Краснічі, Сарапій, Крушинський — Андрієвський, Бабенко, Емерллаху — Гуцуляк, Краснопір, Назаренко.
Запасні: Бущан, Кудрик, Хадрой, Таллес, Філіппов, Шепелєв, Борел, Лєднєв, Майсурадзе, Брагару, Мельниченко, Гайдучик.
Гра ЛНЗ — Полісся почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.