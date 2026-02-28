Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та житомирське Полісся.

Черкаський ЛНЗ та житомирське Полісся зіграють на черкаському Центральному центральний матч вісімнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Віталій Пономарьов, після перемоги над кам'янець-подільським Епіцентром (2:0), використав із перших хвилин Нонікашвілі в зоні під нападниками.

Руслан Ротань, на тлі перемоги над ковалівським Колосом (2:0), залучив до стартового складу Краснічі в центрі оборони, тоді як Краснопір гратиме в атаці.

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Дідик — Рябов, Пастух — Нонікашвілі, Кузик — Твердохліб, Ассінор.

Запасні: Самойленко, Ледвій, Дайко, Якубу, Драмбаєв, Путря, Танковський, Лепський, Беннетт, Кравчук, Микитишин, Авуду.



Полісся: Волинець — Михайліченко, Краснічі, Сарапій, Крушинський — Андрієвський, Бабенко, Емерллаху — Гуцуляк, Краснопір, Назаренко.

Запасні: Бущан, Кудрик, Хадрой, Таллес, Філіппов, Шепелєв, Борел, Лєднєв, Майсурадзе, Брагару, Мельниченко, Гайдучик.