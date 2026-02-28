Іспанія

Команда Альваро Арбелоа отримає додатковий час для відновлення гравців перед Лігою чемпіонів.

Іспанська Ла Ліга опублікувала нову дату проведення матчу 27 туру чемпіонату між Сельтою та мадридським Реалом.

Спочатку матч мав пройти в суботу, 7 березня, проте потім відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де стало відомо, що Реал зустрінеться з Манчестер Сіті. Першу гру заплановано на 11 березня.

У зв'язку з цим було ухвалено рішення перенести матч на п'ятницю, 6 березня, щоб команда Альваро Арбелоа одержала додатковий день відпочинку на відновлення гравців перед єврокубками. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

Після 25 турів Реал набрав 60 очок і посідає друге місце у Ла Лізі, відстаючи від Барселони на один бал. В активі Сельти 37 очок та шоста позиція.