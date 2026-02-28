Команда Альваро Арбелоа отримає додатковий час для відновлення гравців перед Лігою чемпіонів.
Реал Мадрид - Сельта, Getty Images
28 лютого 2026, 15:19
Іспанська Ла Ліга опублікувала нову дату проведення матчу 27 туру чемпіонату між Сельтою та мадридським Реалом.
Спочатку матч мав пройти в суботу, 7 березня, проте потім відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де стало відомо, що Реал зустрінеться з Манчестер Сіті. Першу гру заплановано на 11 березня.
У зв'язку з цим було ухвалено рішення перенести матч на п'ятницю, 6 березня, щоб команда Альваро Арбелоа одержала додатковий день відпочинку на відновлення гравців перед єврокубками. Стартовий свисток пролунає о 22:00.
Після 25 турів Реал набрав 60 очок і посідає друге місце у Ла Лізі, відстаючи від Барселони на один бал. В активі Сельти 37 очок та шоста позиція.