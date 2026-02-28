Англія

Капітан хоче бачити більше від команди.

Центральний захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловився напередодні матчу з лондонським Вест Гемом в рамках англійської Премʼєр-ліги.

“Немає сумнівів, що останніми тижнями ми показали значний прогрес, але ми ще не там, де хочемо бути. Думаю, я висловлю спільну думку, коли скажу, що ми розуміємо, що нам ще багато потрібно поліпшити, і ми дуже старанно працюємо над цим.

Нині важливо продовжувати перемагати. Іноді це досягається хорошим, атакуючим футболом, інколи ж – інакше. Тоді вся справа в характері та вмінні боротися до фінального свистка”, – сказав ван Дейк.

Ліверпуль сьогодні прийме Вест Гем у 28-му турі АПЛ. Початок о 17:00 за київським часом.