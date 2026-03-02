Україна

Півзахисник Руху прокоментував поразку від Оболоні.

Львівський Рух напередодні поступився київській Оболоні в гостьовому матчі вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Оболонь — Рух 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник та капітан "жовто-чорних" Денис Підгурський прокоментував виступ власної команди.

"Команда провела два різних тайми. У першому таймі ми програли багато боротьби, не догравали в деяких епізодах, тому і пропустили гол. А у другому таймі намагались відігратись, створили багато моментів.

Можна казати, що Рух заслужив на нічию, але рахунок на табло — 0:1. Нам потрібно зробити правильні висновки, адже друге коло тільки почалось. Попереду ще багато ігор, щоб змінити ситуацію на краще.

Велика кількість футболістів покинула клуб взимку, тому зараз багато нових гравців у складі — це виклик для нашої команди. Першу частину сезону Рух також розпочав не зовсім вдало, але далі командна гра покращувалась і результати стабілізувались. Зокрема була чотирьохматчева переможна серія перед павзою в чемпіонаті.

Нам важко починати все спочатку, адже деяким футболістам ще не вистачає досвіду. Усе це зрозуміло, бо грають молоді хлопці, для яких це лише перші матчі в УПЛ. Наразі ми лише починаємо награвати кістяк команди.

У нас не багато гравців, які можуть одразу ж підсилити команду, вийшовши на заміну – на все потрібен час. Молодь має адаптуватись до умов дорослого футболу. Та довіра юним футболістам є частиною клубної стратегії і помітно, що хлопці прогресують.

На тренуваннях ні до кого немає претензій — усі стараються. Поки що нам не вдається перенести це все в офіційні матчі й результати не тішать. Проте я вірю, що ситуація покращиться і ми виправимо своє положення в турнірній таблиці", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух гратиме домашній матч проти харківського Металіста 1925.