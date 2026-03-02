Україна

Керманич Оболоні прокоментував ситуацію.

Київська Оболонь напередодні обіграла львівський Рух у домашньому матчі вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Оболонь — Рух 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Олександр Антоненко прокоментував події зразка початку тижня, коли було скасовано матч його команди на полі Олександрії.

"Чесно кажучи, це дуже абсурдна і неприємна ситуація. Прикро, що команда суперників не підготувала своє поле належним чином, але при цьому чомусь звинувачують у зриві матчу саме Оболонь. Це важко пояснити — можна тільки здогадуватись, чому так відбувається.

Якщо делегати і арбітр матчу ухвалюють рішення про скасування гри, то всі прекрасно розуміють ризики. Ми задали тільки одне питання: хто буде відповідати за гравців у разі, якщо, не дай Бог, хтось отримає травму? На такому полі ймовірність травматизму була дуже високою.

Після рішення про скасування ми півтори години перебували на стадіоні. До нас ніхто не підійшов, ніхто не поговорив. Я не кажу, що потрібно було щось терміново вирішувати, але хоча б вислухати позицію — це нормальна практика.

Нам не запропонували зіграти ні наступного дня, ані через три, ані через п'ять, ані через десять днів. А потім почали говорити, що Оболонь відмовилась грати. Це просто неправда.

Гравці були в роздягальні, готувались до матчу. Після першого рішення о 12:00 ми чекали остаточного — о 12:45. Суддя повідомив, що якщо рішення буде позитивним, у нас буде 45 хвилин на розминку, і о 15:00 ми почнемо гру. Команда переодяглась, готувалась. І раптом делегати та арбітр оголошують, що матч не відбудеться. Ми повернулись до роздягальні, відправили гравців в автобус і чекали, щоб хтось підійшов до нас — але цього не сталось.

Це вже не перша подібна ситуація з Олександрією. У 2021 році теж був зірваний матч, але тоді буквально через десять хвилин після рішення ми сіли за стіл переговорів і домовилися перенести гру на наступний рік. Тому що всі ми — футбольні, порядні люди.

А цього разу замість діалогу почали розповідати на всю країну, що Оболонь не захотіла грати. Це просто абсурд", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь прийматиме криворізький Кривбас.