Україна

Наставник Кривбасу прокоментував вольову перемогу в 18-му турі УПЛ.

Головний тренер Кривбас Патрік ван Леувен прокоментував перемогу над Зорею (3:1) у 18-му турі Українська Прем’єр-ліга.

"У нас були плани, щоб добре розпочати гру. Але, на жаль, ми пропустили швидкий гол. Хлопці намагались повернутись у гру якнайшвидше, і ми створили декілька хороших моментів для взяття воріт. Тож я задоволений тим, що ми дуже швидко відігрались".

"Після цього ми забили ще кілька хороших голів. Могли зробити це раніше, якби були ефективнішими в передачах. Ну а другий тайм вже був більше на боці суперника. Ми втратили трохи енергії через виїзди та наполегливу роботу в першому таймі, але, я думаю, що в обороні після перерви зіграли дуже добре. Багато моментів суперника були нейтралізовані через офсайди".

Окремо наставник відзначив виступ окремих гравців:

"Алекс Каменський грав на цій позиції, скажімо так, в офіційному матчі вперше. На зборах він кілька разів діяв саме там і показав нам наші можливості з ним на цій позиції. Тож я задоволений тим, як він виступив сьогодні".

"Джовані? Завжди є що покращувати. Він також зробив кілька хороших речей завдяки своїй наполегливій праці для команди. Деякі з його передач були вдалими, тому в цілому це був непоганий дебют для нього. Джовані був з нами минулого тижня перед нашою першою грою проти Металіста 1925, але тоді він ще не був заявлений, тому не могли його випустити. Він добре тренувався весь тиждень, тому, як тільки пройшов процес заявки, ми дали змогу йому зіграти. Після травми Мендози це було правильним рішенням поставити його на цю позицію та дати йому кілька хвилин в УПЛ".

Після 18 турів Кривбас має 30 очок і посідає п’яте місце в турнірній таблиці. Наступний матч команда ван Леувена проведе 7 березня проти Оболонь.