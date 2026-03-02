Україна

Наставник киян розкрив деталі травми Максима Грисьо.

Київська Оболонь змушена буде догравати поточний сезон без одного зі своїх гравців. Під час зимового тренувального збору в Туреччині серйозну травму отримав Максим Грисьо. Деталями інциденту та інформацією про стан футболіста поділився головний тренер пивоварів на післяматчевій пресконференції.

За словами наставника, фатальною для гравця стала контрольна гра проти другої команди австрійського Зальцбурга. Тренерський штаб киян був здивований надмірною жорсткістю та непоступливістю суперника у звичайному спарингу.

"Така гра відбулась... Я не знаю чому, це ми вже потім, коли розмовляли з гравцями та тренерами інших команд, зрозуміли, що суперники просто не розділяють ігри на товариські чи офіційні. У них такий менталітет, можливо, вони так грають, але для нас це була просто гра під навантаженням", — зазначив керманич киян.

Після детального медичного обстеження стало зрозуміло, що уникнути хірургічного втручання не вдасться. Гравцеві довелося достроково покинути розташування команди.

"Він одразу вилетів з Туреччини, буквально через три дні, коли ми зрозуміли, що треба робити операцію. Здається, 9-го числа йому зробили оперативне втручання. Все пройшло нормально, операція успішна. Ми з ним зідзвонювались, він сказав, що все в порядку", — заспокоїв вболівальників тренер.

Попри успішно проведену операцію, терміни відновлення не дозволять Максиму повернутися на поле в цьому сезоні. Тепер на футболіста чекає тривалий процес реабілітації.