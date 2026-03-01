Франсіско Фернандес стартував в УПЛ із двох поразок поспіль.
Карпати — Колос, фото ФК Карпати Львів
01 березня 2026, 20:13
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Карпати — Колос 1:0
Гол: Салабай, 62
На 14-й хвилині Бабукар Фаал (Карпати) не забив пенальті (воротар).
На 29-й хвилині Юрій Климчук (Колос) не забив пенальті (воротар).
Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Педрозу, Лях — Чачуа (Квасниця, 83), Сапуга (Едсон, 58), Шах (Бруніньйо, 65) — Стеніо (Карабін, 83), Фаал, Костенко (Алькайн, 65).
Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Теллес (Станковські, 82), О. Демченко (Хрипчук, 90+2) — Гусол (Бондаренко, 82), Климчук, Салабай.
Попередження: Бурда, Станковські
На 79-й хвилині був вилучений Микита Бурда (Колос) (друге попередження).