Україна

Дебютант Руху прокоментував поразку від Оболоні.

Львівський Рух напередодні поступився київській Оболоні в гостьовому матчі вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Оболонь — Рух 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник та дебютант "жовто-чорних" Микола Киричок прокоментував виступ власної команди.

"Ми мали багато хороших моментів у кінці матчу, але нам треба краще реалізовувати свої нагоди. Будемо над цим працювати. Суперник сів у захист та хотів зберегти результат — здобути три залікові пункти.

Обидві команди більшу частину матчу не могли зв’язати гру, було мало коротких передач, всі діяли якомога простіше. Особливо це було помітно в першому таймі, де майже не було моментів.

На жаль, команда сьогодні поступилась і я беру на себе провину за це. У епізоді з пропущеним голом я програв боротьбу Денису Устименку. Намагався не дати йому розвернутись і не очікував, що нападник зможе так пробити. Прикро, що так сталось", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух гратиме домашній матч проти харківського Металіста 1925.