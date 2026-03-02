Україна

Очільник Оболоні прокоментував підготовку стадіону до поновлення чемпіонату.

Київська Оболонь напередодні обіграла львівський Рух у домашньому матчі вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Оболонь — Рух 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри генеральний директор "пивоварів" Олександр Різниченко прокоментував процес підготовки домашнього стадіону до гри.

"Сказати, що щось таке було для нас в першу чергу — я сказати нічого не можу. Лютий, морози — вони кожен рік. Можливо, цього року трошки більше снігу, аніж у минулі роки.

Єдиний момент — це блекаути. Ми розуміємо чому так відбувалось — у країні війна, вимикання світла, тому ми розуміли, що це буде дуже великою проблемою для підготовки футбольного поля.

Тому я звернувся до президента, і президент вирішив привезти сюди генератор для безперебійної роботи системи підігріву футбольного поля. Ураховуючи ситуацію, що складається, можливо, воно символічно, але ми генератор привезли з Олександрії — із одного з наших виробництв, де він там стояв.

Генератор потужністю 1126 кВт — це дуже потужний генератор. Чому такою потужністю? Тому що система підігріву поля має потужність 1008 кВт. Тому, звичайно, для того, щоб досягти результату такої потужності, був завезений генератор.

Для порівняння, цей генератор бере за одну годину 250 літрів дизельного пального. Тому ви можете самі порахувати, у що обійшлося футбольному клубу Оболонь підготувати поле до матчу.

Ми працювали на генераторі безперебійно два тижні. Лише сьогодні перед матчем ми вимкнули генератор, а до цього поле ми підтримували, тому що ще вчора вночі були морози, а нам треба було зробити газон.

У нас на стадіоні зараз три генератори. Найменший — потужністю 130 кВт. Це генератор, який ми вмикаємо, якщо нам не потрібно поле, не потрібно освітлення — для забезпечення офісних приміщень, кафе, фітнес-зали і тому подібне

Другий генератор — це 444 кВт, який ми вмикаємо і сьогодні вмикатимемо, так як по графіку о 16 години стоїть відключення світла.

Думаю, десь за годину ми ввімкнемо для того, щоб ми могли і камери налаштувати, увімкнемо цей генератор, який буде забезпечувати і освітлення футбольного поля, тому що ми розуміємо, що сьогодні без цього не обійдемось. Тому ми маємо три генератори. Ну і про той, 1126 кВт, я вже сказав", — заявив український функціонер.

У наступному турі київська Оболонь прийматиме криворізький Кривбас.