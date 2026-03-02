Україна

Керманич Руху прокоментував поразку від Оболоні.

Львівський Рух напередодні поступився київській Оболоні в гостьовому матчі вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Оболонь — Рух 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Іван Федик прокоментував виступ власної команди.

"Я б сказав, що це була рівна гра. Оболонь краще адаптована до такого футболу, який можна було грати на цьому полі. Виходило тільки перебивати м’яч, адже під час спроб розіграшу м’яч застрягав у траві.

У інших епізодах гравці Оболоні в першому таймі фолами зривали атаки, а суддя не реагував на ці порушення. Натомість коли кияни забили, то арбітр фіксував уже порушення правил зі сторони Руху, так би мовити, судив по рахунку.

Заміна Тутті? Він не зовсім виконав ті установки, про які ми говорили перед його виходом на поле.

Денис Слюсар не дограв матч через ушкодження. Ми ще не робили обстеження. Але безумовно рання заміна внесла свої корективи в план на гру. Потрібно було не пропустити гол у першому таймі, щоб у перерві підкорегувати гру команди", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух гратиме домашній матч проти харківського Металіста 1925.