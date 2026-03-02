Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 1 березня 2026 року.

Київська Оболонь у матчі 18 туру української Прем'єр-ліги здобула перемогу наді львівським Рухом на власному полі (1:0).

Команда Олександра Антоненка зуміла відзначитись голом у сповненому боротьби першому таймі.

Тоді як після перерви "жовто-чорні" мали кілька нагод відповісти, проте не реалізували непогані гольові моменти наприкінці матчу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Рух у рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Оболонь — Рух 1:0

Гол: Устименко, 32

Оболонь: Марченко — Полегенько, Приймак, Семенов, Є. Шевченко — Мороз, Черненко (Волохатий, 79) — Мединський (Нестеренко, 66), Слободян (Кулаковський, 85), Прокопенко (Третьяков, 66) — Устименко (Лях, 66).

Рух: Герета — Кітела, Слюсар (Киричок, 23), Товарницький, Роман — Таллес (Рейляну, 83), Підгурський, М. Бойко — Притула, Ігор (Тутті, 58, Алмазбеков, 83), Залипка (Квас, 58).

Попередження: Прокопенко — Товарницький, Кітела, Притула