Команда Олександра Антоненко з другої спроби відновила офіційні матчі в 2026 році, і зробила це успішно.

Вісімнадцятий тур української Прем’єр-ліги продовжувався поєдинком у столиці, де всі перебували в очікуванні інформації щодо стану газону стадіону Оболонь-Арени перед відновленням офіційних матчів. Утім, уже перші кадри телевізійної трансляції нівелювали будь-які побоювання, тож матчу місцевої команди проти львівського Руху нічого не загрожувало. І це було важливо, оскільки "пивовари" на початку тижня так і не змогли зіграли в гостях у Олександрії, тож для них це був перший офіційний матч у 2026 році.

Тим часом молодий та знову оновлений колектив Івана Федика отримав чимало досвіду у важкій грі проти київського Динамо минулими вихідними (0:1), тож очікувалось, що "жовто-чорні" будуть уже більш розкутими в грі проти сусідів у турнірній таблиці. І так воно й було на старті зустрічі — гості тримали м’яч на чужій половині, але хіба що невдала спроба Товарницького зіграти на дальній під час подачі Полегенька з правого флангу на 20 хвилині була схожа на небезпечний момент.

При цьому Рух утратив через травму Слюсаря, тож довелось дебютувати новачку Киричку, який перебрався до "жовто-чорної" команди зі Львова з "зелено-білої" за звичним для останніх сезонів маршрутом. І в підсумку ця заміна потенційно мала вплив на епізод на 32 хвилині, коли Устименко продавив суперників на ближній стійці під час подачі з лівого флангу від Шевченка, після чого ударом через себе перевів м’яч у дальній кут. І майже одразу після цього Денис міг подвоїти перевагу власної команди, але замкнув простріл із протилежного боку поля повз правий каркас воріт.

Це дало Оболоні належний запас упевненості перед другим таймом, який господарі вирішили провести з акцентом на контратаки. І якщо б реалізував свій момент на 77 хвилині Нестеренко на лівому фланзі штрафного, а не пробив повз дальню дев’ятку, то план "пивоварів" можна було б вважати бездоганним. А так — Рух ще довго залишився в грі й зрештою створив кілька класних моментів, коли від дальнього удару Рейляну рятував Марченко, а потім молодий воротар ще й парирував постріл із значно ближньої відстані від Тутті. Тож цю перемогу довелось ще й відстоювати.

У наступному турі київська Оболонь прийматиме криворізький Кривбас, тоді як львівський Рух гратиме домашній матч проти харківського Металіста 1925.

Оболонь — Рух 1:0

Гол: Устименко, 32

Оболонь: Марченко — Полегенько, Приймак, Семенов, Є. Шевченко — Мороз, Черненко (Волохатий, 79) — Мединський (Нестеренко, 66), Слободян (Кулаковський, 85), Прокопенко (Третьяков, 66) — Устименко (Лях, 66).

Рух: Герета — Кітела, Слюсар (Киричок, 23), Товарницький, Роман — Таллес (Рейляну, 83), Підгурський, М. Бойко — Притула, Ігор (Тутті, 58, Алмазбеков, 83), Залипка (Квас, 58).

Попередження: Прокопенко — Товарницький, Кітела, Притула