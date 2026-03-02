Україна

Форвард Оболоні прокоментував зимовий трансфер.

Київська Оболонь напередодні обіграла львівський Рух у домашньому матчі вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Оболонь — Рух 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник та новачок "пивоварів" Максим Третьяков прокоментував своє приєднання до команди взимку.

"Із Колосом не дійшли згоди щодо продовження співпраці, хоча контракт діяв до літа. У підсумку розірвали його за згодою сторін. Завершувати кар’єру не збирався — тренувався й шукав нову команду.

Були варіанти за кордоном — у Першій лізі Польщі та вищому дивізіоні Румунії, але через обмеження на виїзд вони відпали.

Із нинішнім клубом домовились працювати до кінця сезону, після чого обговорити майбутнє.

Завдання для команди? Зберегти місце в УПЛ і відірватись від зони перехідних матчів та вильоту. Відчуваю, що можу допомогти в цьому", — заявив український виконавець.

У наступному турі київська Оболонь прийматиме криворізький Кривбас.